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رياضة

التعادل يحسم مباراة الوصل وعجمان بـ الدوري الاماراتي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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نور عادل
سقط الوصل في فخ التعادل أمام ضيفه عجمان (1-1) اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، التي شهدت تعادل خورفكان مع ضيفه الفجيرة (2-2).

تقدم عجمان عن طريق ويليام أوسو في الدقيقة (45)، قبل أن يسجل ويلتون سواريز هدف التعادل للوصل في الدقيقة (88).

ورفع الوصل، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع عجمان رصيده لـ18 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية كان خورفكان هو المبادر بالتسجيل عن طريق رافاييل دودو من ركلة جزاء في الدقيقة (29)، قبل أن يسجل فيرناندو جابرييل هدف التعادل للفجيرة في الدقيقة (35).

وفي الدقيقة (43) سجل رامون لوبيز الهدف الثاني لخورفكان، لكن عبد الله الجنيبي سجل التعادل للفجيرة في الدقيقة (58).

ورفع خورفكان رصيده إلى 9 نقاط يتذيل بها ترتيب المسابقة، فيما يحتل الفجيرة المركز الـ13 (قبل الأخير) برصيد 12 نقطة.
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