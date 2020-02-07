التعادل يحسم مباراة الوصل وعجمان بـ الدوري الاماراتي

سقط الوصل في فخ التعادل أمام ضيفه عجمان (1-1) اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، التي شهدت تعادل خورفكان مع ضيفه الفجيرة (2-2).





تقدم عجمان عن طريق ويليام أوسو في الدقيقة (45)، قبل أن يسجل ويلتون سواريز هدف التعادل للوصل في الدقيقة (88).





ورفع الوصل، رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع عجمان رصيده لـ18 نقطة في المركز العاشر.





وفي المباراة الثانية كان خورفكان هو المبادر بالتسجيل عن طريق رافاييل دودو من ركلة جزاء في الدقيقة (29)، قبل أن يسجل فيرناندو جابرييل هدف التعادل للفجيرة في الدقيقة (35).





وفي الدقيقة (43) سجل رامون لوبيز الهدف الثاني لخورفكان، لكن عبد الله الجنيبي سجل التعادل للفجيرة في الدقيقة (58).



