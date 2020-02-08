هايدى موسى: استنو مفاجأة هعلن عنها قريب

نشرت الفنانة هايدى موسى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .
وظهرت هايدى موسى بالصور بإطلالة جريئة وأنيقة بفستان قصير باللون الاسود .
وعلقت هايدى على الصور قائلة : استنوا مفاجأة حلوه اوي اخر الاسبوع يوم الجمعه هعلن عنها قريب و احلى حاجه اني هشوفكم فيها
ونالت الصور على إعجاب العديد من الجماهير قائلين : ما اجملكى دائما متألقة
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مكنتش هنزل سيلفي اول صوره بس لقيت ضحكتين ورا زي القمر و انا مكنتش واخده بالي 😍 قولت لازم تنزل . . ايه رأيكم في الميكب 🙈 بعرف اعمل لنفسي ؟ كملووو الصور للآخر صور كتير و اسبووع ماشاءالله حااافل استنوا مفاجأه حلوه اوووي آخر الاسبوع يوم الجمعه هعلن عنها قريب و احلى حاجه اني هشوفكم فيها 🙈🥰 #هايدي_موسى #haidymoussa #guesswhat #singer #talkshow #on_e #كل_يوم #happy #goodvibes #goodnight