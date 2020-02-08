هايدى موسى: استنو مفاجأة هعلن عنها قريب

نشرت الفنانة هايدى موسى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت هايدى موسى بالصور بإطلالة جريئة وأنيقة بفستان قصير باللون الاسود .





وعلقت هايدى على الصور قائلة : استنوا مفاجأة حلوه اوي اخر الاسبوع يوم الجمعه هعلن عنها قريب و احلى حاجه اني هشوفكم فيها





ونالت الصور على إعجاب العديد من الجماهير قائلين : ما اجملكى دائما متألقة