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فن

هايدى موسى: استنو مفاجأة هعلن عنها قريب

السبت 08/فبراير/2020 - 05:13 ص
هايدى موسى
هايدى موسى
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كريم ناصر
نشرت الفنانة هايدى موسى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 
وظهرت هايدى موسى بالصور بإطلالة جريئة وأنيقة بفستان قصير  باللون الاسود . 

وعلقت هايدى على الصور قائلة : استنوا مفاجأة حلوه اوي اخر الاسبوع يوم الجمعه هعلن عنها قريب و احلى حاجه اني هشوفكم فيها 

ونالت الصور على إعجاب العديد من الجماهير قائلين : ما اجملكى دائما متألقة
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