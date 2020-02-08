حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت 8-2- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار: وفيما يليالسبت 8-2- 2020 وعلى الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم مما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

عاطفيا: فينوس في برجك واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.







برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد يساعدك الفلك على اكتشاف عدم إخلاص البعض.

مهنيا وعائليا: الشمس والقمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.







الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأقارب والأصدقاء.

مهنيا: في دنيا الأعمال كل شيء يمضي على ما يرام إذا قمت بما عليك.

السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تدفعك لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.

عاطفيا: تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر يومين لتتحسن الأحوال.

برج الميزان

مهنيا وماليا: الشمس في وضع داعم ويدفعك ذلك لتحقيق النجاح وتسيطر جيدا على أدواتك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك.

برج القوس

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تدعم علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك، فقط لا تعلن خططك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتقنع البعض بدعمك.

برج الدلو

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك العائلية وشئونك المهنية.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك. برجالأسد برجالسرطان برجالجوزاء

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم السبت 8- 2- 2020،على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.