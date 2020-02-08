إعلان حالة الطوارئ.. فيضانات تجتاح ولاية فيرجينيا الأمريكية.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم، السبت، مقطع فيديو عن اجتياح فيضانات فى ولاية فيرجينيا.





وقد شهدت مقاطعة ماكدويل في ولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة أمس الجمعة 7 فبراير إعلان حالة الطوارئ، إثر فيضانات اجتاحت الطرق.





وقد أعلنت هيئة الطقس الوطنية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرا، حالة الطوارئ بعد وقوع فيضان مفاجئ، يأتى ذلك بعد أن شهدت بعض المناطق التى تقع غرب العاصمة واشنطن هطول نسبة كبيرة من الأمطار وصل علوها فى الساعات الأخيرة لأكثر من 3 بوصات، خاصة على طول نهر بوتوماك.





وتشمل المناطق المثيرة للقلق منطقة جريت فوولز، فرجينيا، والمنطقة الجنوبية الشرقية لمقاطعة مونتجومرى، فى ولاية ماريلاند والتى لا تزال إحدى مقاطعاتها، وهى كولومبيا تشهد هطولًا كبيرًا للأمطار على أجزاء واسعة منها.





وأثرت العواصف أيضًا على المطارات، حيث توقفت حركة المرور إلى مطار ريجان ناشيونال فى العاصمة، وتم الإبلاغ عن تأخيرات المغادرة.





ومن المنتظر أن يؤدى جريان الماء السطحى المفرط بسبب هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضان الجداول الصغيرة، وبالتالى غرق المناطق الحضرية والطرق السريعة والشوارع والأنفاق بالإضافة إلى الأجزاء المنخفضة، بحسب ما أوردته خدمة الطقس الأمريكية، فى الوقت الذى تم فيه بالفعل الإبلاغ عن أكثر من 10 عمليات إنقاذ من مياه الفيضانات فى المنطقة.