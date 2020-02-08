AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعلان حالة الطوارئ.. فيضانات تجتاح ولاية فيرجينيا الأمريكية.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 10:52 ص
فيضانات
فيضانات
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، السبت، مقطع فيديو عن اجتياح فيضانات فى ولاية فيرجينيا. 

وقد شهدت مقاطعة ماكدويل في ولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة أمس الجمعة 7 فبراير إعلان حالة الطوارئ، إثر فيضانات اجتاحت الطرق.

وقد أعلنت هيئة الطقس الوطنية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرا، حالة الطوارئ بعد وقوع فيضان مفاجئ، يأتى ذلك بعد أن شهدت بعض المناطق التى تقع غرب العاصمة واشنطن هطول نسبة كبيرة من الأمطار وصل علوها فى الساعات الأخيرة لأكثر من 3 بوصات، خاصة على طول نهر بوتوماك.

وتشمل المناطق المثيرة للقلق منطقة جريت فوولز، فرجينيا، والمنطقة الجنوبية الشرقية لمقاطعة مونتجومرى، فى ولاية ماريلاند والتى لا تزال إحدى مقاطعاتها، وهى كولومبيا تشهد هطولًا كبيرًا للأمطار على أجزاء واسعة منها.

وأثرت العواصف أيضًا على المطارات، حيث توقفت حركة المرور إلى مطار ريجان ناشيونال فى العاصمة، وتم الإبلاغ عن تأخيرات المغادرة.

ومن المنتظر أن يؤدى جريان الماء السطحى المفرط بسبب هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضان الجداول الصغيرة، وبالتالى غرق المناطق الحضرية والطرق السريعة والشوارع والأنفاق بالإضافة إلى الأجزاء المنخفضة، بحسب ما أوردته خدمة الطقس الأمريكية، فى الوقت الذى تم فيه بالفعل الإبلاغ عن أكثر من 10 عمليات إنقاذ من مياه الفيضانات فى المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حطم جسراً أثرياً.. قطار يخرج عن مساره ويسقط في نهر قرب واشنطن.. فيديو وصور

بين الاحتراق والغرق.. فيضانات تغلق طرقا بمناطق دمرتها النيران في أستراليا.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على المواصفات الخيالية لـ كمبيوتر تركي آل الشيخ الجديد.. Mac Pro

أمريكا تعرض 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذين الرجلين

صاحب أطول شارع يخرج من ميدان التحرير.. حكاية الفلكي باشا أول من قارن بين مواقع الشمس والقمر

مات الشهم الجدع.. كمال تزوج ومات مع عروسته بعد 60 يوما خنقا بالغاز.. والأهالي: ملحقش يفرح

يا فرحة ما تمت.. عروسان يصلان قاعة الزفاف فوجدا مفاجأة صادمة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

موجة صقيع واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة ..فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

فساتين سهرة.. إليكِ أحدث تصميمات 2020.. صور