روجينا تروج لمسلسل البرنس بهذه الطريقة

View this post on Instagram

باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح 🙏المبدع اخوى محمد سامى (ميسى)وفدوى وفتحى❤️مسلسل #البرنس #رمضان_٢٠٢٠ #تاليف_وإخراج #محمد_سامى انتاج#تامر_مرسي @directormohamedsami @ahmedzaherofficial1