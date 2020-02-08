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فن

روجينا تروج لمسلسل البرنس بهذه الطريقة

السبت 08/فبراير/2020 - 11:24 ص
روجينا
روجينا
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شروق حمدى
روجت الفنانة روجينا لمسلسل "البرنس" من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشرت روجينا مجموعة من الصور التى تجمعها بالمخرج محمد سامى والفنان أحمد زاهر من داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

وعلقت روجينا على الصور قائلة: "باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح 🙏المبدع اخوى محمد سامى (ميسى)وفدوى وفتحى".


ومسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، عبد الرحمن ابو زهرة، رحاب الجمل، وأحمد داش، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج تامر مرسى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020.

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