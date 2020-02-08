لإبطائها بطاريات آيفون القديمة عمدا.. فرنسا تفرض غرامة على أبل بقيمة 27 مليون دولار

قامت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الفساد الفرنسية بتغريم شركة أبل 25 مليون يورو أى ما يعادل 27.3 مليون دولار أمريكى بسبب تعمد الشركة إبطاء بطاريات هواتف أيفون القديمة.
وذكر موقع Engadget التقنى أن العديد من الخبراء رأوا أن خطوة تعمد إبطاء بطاريات هواتف أيفون القديمة بدون علم المستخدمين هى محاولة لإجبار المستخدمين على شراء هواتف أحدث بدون اضطرارهم لفعل ذلك.
ووفقا للموقع فإن الشركة الأمريكية ستقوم بنشر بيان صحفى توضح فيه وجهة نظرها على موقعها الفرنسي.
وبعد اتهام الشركة باجبار المستخدمين على إجبار شراء الهواتف الذكية، اعترفت أبل في 2017 بالأمر ولكنها اعترضت على أن يكون قراراها بإبطاء البطاريات لزيادة عملية شراء الهواتف الجديدة؛ ولكنها فعلت ذلك لتقليل الطلب والاعتماد على بطاريات الهواتف القديمة لأن أداء معالجات هذه البطاريات قد تكون عرضة للخطر حيث أن هذه المعالجات هى أهم جزء في البطاريات.
وفي بداية عام 2018، بدأت السلطات الفرنسية التحقيق لترى ما إذا كانت أبل قامت بهذه الخطوة لأنها رأت عيبا ما في هذه البطاريات أم أنها لإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة، واعتذرت أبل في هذا الوقت وقامت بتعويض 11 مليون مستخدم ببطاريات جديدة مقابل دفع 29 دولار أمريكى.
وصرحت أبل لشبكة فرنسا 24 أنها قامت بتحسين بطاريات أيفون 11 لجعلها تستمر لفترات أطول للتغاضى عن حدوث مثل هذه المشكلات.
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