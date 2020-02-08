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توك شو

فرقتهما الحرب العالمية.. شقيقتان روسيتان تتقابلان لأول مرة منذ 78 عاما

السبت 08/فبراير/2020 - 03:32 م
شقيقتان روسيتان
شقيقتان روسيتان
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ياسمين سامي
نشرت فضائية يورونيوز فيديو للحظة لقاء شقيقتان روسيتان منذ 78 عام بعد ان فرقتهم الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت يورونيوز أن روزالينا خاريتونوفا البالغة من العمر 94 عامًا عملت في مصنع لتصنيع الدبابات تعرض لقصف ألماني عام 1942 

وأضافت يورونيوز أن روزالينا خاريتونوفا ظنت أن شقيقتها يوليا البالغة من العمر 92 عامًا وباقي أفراد عائلتها أنها قُتلت تحت أنقاض المصنع.

وأشارت يورونيوز إلى أن الشقيقتين عثرا على بعضهما البعض عبر جهود ابنتيهما في البحث بعدة مواقع على الإنترنت وبمساعدة الشرطة في تحديد عنوان سكن يوليا الحالي.

وقالت يورونيوز ان ما حدث كان أن روزالينا وغيرها من عمال المصنع تعرضوا للإجلاء قبل قصفه وتم ترحيلهم في مركب بنهر فولغا ومنها إلى مدينة ساراتوف المجاورة بينما تم ترحيل الأخت يوليا وبقية العائلة إلى وسط آسيا السوفياتية.
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