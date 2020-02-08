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رياضة

صلاح محسن يقود تشكيل سموحة أمام إف سى مصر في الدوري

السبت 08/فبراير/2020 - 04:55 م
سموحة
سموحة
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كتب إسلام عوده
أعلن حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه المباراة أمام اف سى مصر المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء التشكيل كالٱتى : حراسة المرمى: الهانى سليمان . خط الدفاع : شريف رضا ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد ابو الفتوح . خط الوسط : أحمد حمص ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، إسلام جمال . خط الهجوم : حسام حسن ، صلاح محسن . يتواجد على دكة البدلاء كلا من : عمر صلاح ، أحمد مكى ، فوزى الحناوى ، كريم يحيي ، محمد الترهونى ، محمد طلعت ، محمد عبد المنعم . يدخل سموحه المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة .
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