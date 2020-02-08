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برلمان

أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية

السبت 08/فبراير/2020 - 05:32 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه عرض على البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اختيار شخصيات مسيحية لتمثل الوفد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأوضح "أبو شقة" أنه يسعى لوجود تمثيل للإخوة المسيحيين في مجلسي النواب والشيوخ بنسبة تناسب مبدأ الوفد الراسخ، ولتكون مبادئ الوفد بأنه حزب المواطنة قولا وفعلا وعملا.

وأشار "أبو شقة" إلى أنهم سيكونون مستعدين خلال شهر أو شهر ونصف الشهر باختيار أسماء مسيحيين لتصدر قوائم الوفد تعبيرًا وتأكيدًا وتوثيقًا لمبادئ الوفد وشعاره، وإلا سيكون هذا الشعار مفرغا من معناه، فالقول الذي لا يسانده عمل هو قول مفرغ من محتواه ومضمونه الحقيقي.
أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية
أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية
أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية
أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية
أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية
أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية
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