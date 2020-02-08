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برلمان

صفوت لطفي: نتواصل مع الأحزاب السياسية من أجل إنشاء تنسيقية المواطنة

السبت 08/فبراير/2020 - 06:37 م
صفوت لطفي، رئيس
صفوت لطفي، رئيس اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد
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معتز الخصوصي
قال صفوت لطفي، رئيس اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، يولي لجنة المواطنة اهتمامًا كبيرًا منذ أن أصدر قرارًا بتشكيلها الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة بالعمل المستمر من اجل تقديم الأفضل للوطن والمواطنين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأضاف "لطفي" أن خطة عمل كانت طبقا لرؤية المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي وضع محاور أساسية لعمل اللجنة لتصبح في الصالح وتترجم جهد وتعب أعضاء اللجنة إلي أمر ملموس على أرض الواقع لذلك الجنة قدمت العديد من لأمر الإيجابية في ملف المواطنة داخل الحزب.

وأشار "لطفي" أن اللجنة أصبح لها لجنة في جميع اللجان العامة لحزب الوفد في جميع محافظات مصر وهذا من اجل التعاون التام بين أبناء بيت الأمة بالإضافة إلي أن اللجنة العامة للمواطنة تقوم بالتعاون مع اللجان النوعية في العمل؛ لأن الوفد يؤمن بالعمل الجماعي.

وأوضح "لطفي" أن لجنة المواطنة بالتعاون مع اللجنة النوعية للسياحة تقوم بعمل ملف كامل عن تطوير طريق مسار العائلة المقدس في مصر وسوف يعرض على رئيس الوفد.

وأكد "لطفي" أن اللجنة تقوم بالتواصل مع الأحزاب السياسية من أجل إنشاء تنسيقية المواطنة على غرار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن تكون برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وجميع الأحزاب رحبت بهذه الفكر وجار الإعداد لها بشكل تفصيلي.
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