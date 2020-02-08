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توك شو

أحمد موسى يعرض استغاثة أهالي مصر الجديدة على الهواء.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 10:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى استغاثة من اهالى منطقة مصر الجديدة في شارع  الحجاز.

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو يرصد معاناة أهالي مصر الجديدة بسبب تواجد حاجز بجانب الرصيف ولا يسمح بركن السيارات بين الرصيف والحاجز.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " لماذا لا نسمح بركن السيارات في المساحة بين الرصيف والحواجز بعد تطوير الطريق".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "هناك مشاكل كثيرة في مصر الجديدة بسبب عدم وجود مكان لركن السيارات خاصة في شارع الحجاز،  ويجب التوصل إلى حل لتلك المشكلة ومراعاة كبار السن الذين يحتاجون إلى ركن السيارة بجوار منزلهم مباشرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أناشد المسؤولين في مصر الجديدة التوصل إلى حل لتلك المشكلة ونحن نعرض السلبيات والإيجابيات معا".
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