الناخبون يصطفون أمام لجان الدقي قبل بدء التصويت بانتخابات النواب.. صور

تواجد عدد من الناخبين أمام لجان حي الدقي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، قبل فتح أبواب التصويت في أول أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت فى التاسعة صباحًا.

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في أول أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساء موعد غلق اللجان.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.