غدا.. أشرف صبحي يتفقد ويتابع الأنشطة الشبابية والرياضية في أسوان

يشهد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، غدا الاثنين، فعاليات مهرجان النوبة الرياضى والذي سيقام خلال الفترة من 10 الي 13 فبراير الجاري بمحافظة اسوان.





يشارك في المهرجان 2000 متسابق من أهالي النوبة في عدد من الألعاب والمسابقات والتي تضم " ماراثون جري ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".





وعلى هامش المهرجان، يشهد وزير الرياضة نهائي دوري "لاني رجل" لقطاع محافظة أسوان والذي يضم محافظات "قنا، والأقصر، وسوهاج" ويتم تنفيذ فعاليات دوري كرة القدم بمركز شباب ناصر والذي يأتي تحت شعار "لاني رجل" ويهدف إلي تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.





يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، حيث قد تم على مدار الأسبوعين الماضيين تصفيات علي مستوي المحافظات وتم تصعيد أول فريق لكل محافظة لدوري القطاعات والذي يشمل علي 8 قطاعات هي " الإسكندرية، أسوان دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع اوائل عدد 4 محافظات.





كما يلتقى الدكتور أشرف صبحي بمدربين برنامج "premier skills " لمشروع ألف بنت .. ألف حلم، ومن المتوقع ان يلتقي بمدير المجلس البريطاني، والمستشار الإنجليزي للبرنامج بالمجلس الثقافي البريطاني Natalia Amold، ورئيس مدربين الدوري الإنجليزي Paul Hughes.





وسيقوم الوزير بزيارة خاصة للمشروع للوقوف على آخر المستجدات والتدريبات الخاصة، وكذلك التعرف على أهم النتائج والمخرجات التي سوف يكون لها عظيم الأثر في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل الوزارة في هذا الشأن.



