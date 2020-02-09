AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. تعليق الرئيس السيسي بعد إنهاء أزمة 32 صيادا تم احتجازهم في اليمن

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:01 ص
السيسى
السيسى
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد بـ فقرة السوشيال ميديا، إن الميديا بشكل عام تهتم بأى تحرك إيجابى من أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمواطنين وخاصة أبناء مصر المقيمين في الخارج.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، فى حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأسبوع الماضى كان هناك اهتمام كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعى، يخص ذلك الشأن مما يدل على اهتمام الدولة بأبنائها سواء داخل أو خارج مصر.

وأشارت إلى أنه تم إنهاء أزمة 32 صيادا مصريا تم احتجازهم فى اليمن وعودتهم إلى أرض الوطن بعد تدخل الجهات المصرية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر بنفسه على صفحة الفيسبوك الرسمية به قائلًا: "تابعت بكل فخر واعزاز الجهود المبذولة والتى استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا فى دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية فى إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج واتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين".

وأوضحت الإعلامية لميس سلامة أن رقم التعليقات الخاصة بمنشور الرئيس على صفحة الفيسبوك إلى 22 ألف تعليق، بالإضافة إلى آلاف الإعجابات والمشاركة على هذا المنشور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الإفراج عن 32 صيادا .. السيسي : مصر حريصة على تأمين رعاياها في الداخل والخارج

أحمد موسى: مصر لا تنسى أولادها ويقدم الشكر للرئيس السيسي.. فيديو

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

للمصريين دولة تحميهم.. من الصين إلى اليمن.. أبناء الوطن آمنين بتوجيهات الرئيس

محمد جاد: مصر بذلت جهودا كبيرة للإفراج عن الصيادين المحتجزين باليمن.. فيديو

نائبة تشيد بجهود القيادة السياسية فى عودة ٣٢ صيادا مصريا لأرض الوطن

ترشيحاتنا

عبد الناصر محمد: الحكام ممنوعون من طرد لاعبي الأهلي

صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

عيار 24 يسجل 786 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020

كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية؟.. الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 9-2-2020

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته