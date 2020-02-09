شاهد.. تعليق الرئيس السيسي بعد إنهاء أزمة 32 صيادا تم احتجازهم في اليمن

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد بـ فقرة السوشيال ميديا، إن الميديا بشكل عام تهتم بأى تحرك إيجابى من أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمواطنين وخاصة أبناء مصر المقيمين في الخارج.
وأضافت الإعلامية لميس سلامة، فى حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأسبوع الماضى كان هناك اهتمام كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعى، يخص ذلك الشأن مما يدل على اهتمام الدولة بأبنائها سواء داخل أو خارج مصر.
وأشارت إلى أنه تم إنهاء أزمة 32 صيادا مصريا تم احتجازهم فى اليمن وعودتهم إلى أرض الوطن بعد تدخل الجهات المصرية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر بنفسه على صفحة الفيسبوك الرسمية به قائلًا: "تابعت بكل فخر واعزاز الجهود المبذولة والتى استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا فى دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية فى إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج واتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين".
وأوضحت الإعلامية لميس سلامة أن رقم التعليقات الخاصة بمنشور الرئيس على صفحة الفيسبوك إلى 22 ألف تعليق، بالإضافة إلى آلاف الإعجابات والمشاركة على هذا المنشور.