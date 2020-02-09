شاهد.. تعليق الرئيس السيسي بعد إنهاء أزمة 32 صيادا تم احتجازهم في اليمن

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، فى حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأسبوع الماضى كان هناك اهتمام كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعى، يخص ذلك الشأن مما يدل على اهتمام الدولة بأبنائها سواء داخل أو خارج مصر.



