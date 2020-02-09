رئيس الحكومة العراقية المستقيل: متضامنون مع الصين في مواجهة كورونا

أكد رئيس الحكومة العراقية "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم /الأحد/، لرئيس الصين ورئيس مجلس الدولة الصيني على دعم العراق لجهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت قناة (السومرية) الإخبارية أن عبد المهدي أرسل برقية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانج ، أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعبا في مواجهة فيروس كورونا.





وأكد عبد المهدي ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق.





وأضاف أن العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة العالمية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ، وتوفير العلاج الفعال للقضاء عليه، مشددا علي اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة في زيادة التعاون، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار.





وكان عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع، اليوم /الأحد/، إلى 811 شخصا في الصين، فيما تم تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة.



