AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الحكومة العراقية المستقيل: متضامنون مع الصين في مواجهة كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد رئيس الحكومة العراقية "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم /الأحد/، لرئيس الصين ورئيس مجلس الدولة الصيني على دعم العراق لجهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (السومرية) الإخبارية أن عبد المهدي أرسل برقية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانج ، أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعبا في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد عبد المهدي ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق.

وأضاف أن العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة العالمية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ، وتوفير العلاج الفعال للقضاء عليه، مشددا علي اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة في زيادة التعاون، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار.

وكان عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع، اليوم /الأحد/، إلى 811 شخصا في الصين، فيما تم تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة.

وأعرب السيسي عن امتنانه لأثيوبيا على حسن استضافتها للقمة .
Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء حال حياته؟.. دار الإفتاء ترد

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

مذبحة بـ حدائق الأهرام.. الزوجة مخنوقة بكوفية والأب والطفلة مهشما الرأس

بالقوة الضاربة.. الإسماعيلي يستقر على تشكيله لمواجهة الزمالك

السكة الحديد تغرم حمارا 400 جنيه ..وصاحبه يهدد بالانتحار .. تفاصيل

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

AdvertisementS

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.. إنجاز جديد لـ رونالدو مع يوفنتوس

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض

بدلة رياضية فوسفوري.. منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة

بـ التاتو.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بإطلالتها برفقة والدتها