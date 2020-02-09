AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد انتشار كورونا.. شاهد رد فعل المصريين في الشارع لما حد يعطس.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:45 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
منذ مطلع العام الجديد، والعالم يعيش في حالة توتر بعد ظهور وباء كورونا في الصين، حيث تفشى الفيروس بين المواطنين بسرعة شديدة وانتقل من بلد إلى آخر حول العالم، وأصبحت الشعوب كلها تعيش في حالة ذعر شديد. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ذلك الوباء الخطير، موضحة أنه سريع جدا وخلال فترة قصيرة جدا يتفشى في مجموعة كبيرة من الأشخاص لم يجد الأطباء والعلماء حتى الآن وسيلة أـو عقار طبي يعالجه. 

ومن أهم أعراض فيروس كورونا، ارتفاع درجات الحرارة والسعال، فهي تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا العادية، ولكن كورونا أشرس، فنصحت المنظمة العالمية المواطنين في كل بلاد العالم بعدم الانتظار كثيرا والتوجه إلى أقرب مستشفى فور شعورهم بأي من تلك الأعراض. 

لذا تجولت عدسة "صدى البلد" بين المواطنين وسؤالهم عن معلوماتهم عن كورونا والطرق الصحيحة للحماية من الإصابة بالفيروس، و"ماذا لو عطس شخص أمامك؟". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس الأنفلونزا

رئيس الطب الوقائي: لا يوجد شيء يسمى بـ إنفلونزا الخنازير.. وأنباء الإصابة به شائعات

بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي

آخرها الكورونا.. أمراض مميتة تشبه الإنفلونزا

حول الصين لـ سجن كبير .. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا أعراضه وأسبابه

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

ترشيحاتنا

الأزمات تحاصر نانسي عجرم .. محامية قتيل الفيلا تفجر مفاجآت.. واتهام الفنانة بالسرقة يزيد الأمور تعقيدا

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

الأسطورة قفل بيوت ناس كتير.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان والطيار أبو اليسر

7 حالات إصابة كورونا حتى اليوم.. الإمارات تفجر مفاجأة حول حقيقة انتقال العدوى بين المواطنين

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

AdvertisementS

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

هجوم ناري.. الكاف يحذر الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الإفريقي

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل

بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور