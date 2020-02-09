بعد انتشار كورونا.. شاهد رد فعل المصريين في الشارع لما حد يعطس.. فيديو





وحذرت منظمة الصحة العالمية من ذلك الوباء الخطير، موضحة أنه سريع جدا وخلال فترة قصيرة جدا يتفشى في مجموعة كبيرة من الأشخاص لم يجد الأطباء والعلماء حتى الآن وسيلة أـو عقار طبي يعالجه.





ومن أهم أعراض فيروس كورونا، ارتفاع درجات الحرارة والسعال، فهي تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا العادية، ولكن كورونا أشرس، فنصحت المنظمة العالمية المواطنين في كل بلاد العالم بعدم الانتظار كثيرا والتوجه إلى أقرب مستشفى فور شعورهم بأي من تلك الأعراض.





لذا تجولت عدسة "صدى البلد" بين المواطنين وسؤالهم عن معلوماتهم عن كورونا والطرق الصحيحة للحماية من الإصابة بالفيروس، و"ماذا لو عطس شخص أمامك؟".





منذ مطلع العام الجديد، والعالم يعيش في حالة توتر بعد ظهور وباء كورونا في الصين، حيث تفشى الفيروس بين المواطنين بسرعة شديدة وانتقل من بلد إلى آخر حول العالم، وأصبحت الشعوب كلها تعيش في حالة ذعر شديد.