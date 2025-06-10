هتوصل 43 درجة.. موجة حارة جديدة تضرب مصر لمدة 5 أيام

تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة موجة حارة جديدة على كافة الأنحاء، مع تغييرات جوية مختلفة خلال هذا الأسبوع، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية .

حالة الطقس من الثلاثاء للأحد المقبل

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس بدءاً من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، ويشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس

شبورة مائية

وأشارت خرائط الطقس إلى أن الأجواء تشهد شبورة مائية كثيفة أحياناً يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وذلك في الفترة من الساعة الرابعة صباحاً، وتشمل هذه الشبورة مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وستشمل هذه الرياح مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ارتفاع درجات الحرارة لمدة 5 أيام

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تستمر الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال الخمسة أيام المقبلة ليكون الطقس شديد الحرارة، حيث تصل إلى 43 درجة.