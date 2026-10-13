محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات معرض مصر للطاقة 2026

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في فعاليات معرض مصر للطاقة 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارات النقل والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة 250 عارضًا محليًا ودوليًا من 25 دولة.

التوسع في المجالات التنموية والأنشطة الصناعية والتعدينية

وألقت المحافظ كلمتها خلال جلسة نقاشية بعنوان «من الرؤية إلى الواقع.. تصميم وتمويل وتنفيذ أول سوق كهرباء مفتوح في مصر»، بمشاركة نخبة من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الشركات والمستثمرين، تناولت خلالها أهمية التحول نحو سوق كهرباء أكثر انفتاحًا وتنافسية، ودور مشروعات الطاقة المتجددة في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية المحافظات للاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة وخلق فرص عمل مستدامة.

واستعرضت المحافظ المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة في مجال الطاقة الشمسية والنقاء البيئي ورؤية المحافظة المستقبلية للتوسع في المجالات التنموية والأنشطة الصناعية والتعدينية والسياحية القائمة على الطاقة النظيفة، كما أشارت إلى انفتاح المحافظة نحو الشراكة مع القطاع الخاص الرائد في إنتاج وتوزيع الطاقة لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للشركات الجادة في إطار حرص المحافظة على دعم توجهات الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات النوعية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.