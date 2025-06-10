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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معدلات مثالية .. التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر

التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر
التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر
عبدالصمد ماهر

مرض السكر  أو  “ السكري ”  من الأمراض التي تخلق حالة من الاضطربات الغير معروفة لدي المريض نظراً لصعوبة اكتشافه في البداية . 

من جانبها كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً لها عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر والنسب التي تظهر مدي الإصابة من عدمه . 

التحاليل اللازمة لتشخيص مرض السكر 

 

  • سكر صائم 8 ساعات من صيام الليل « المعدل الطبيعي من 70 لـ 99 »
  •  سكر فاطر بعد تناول الطعام بساعتين « المعدل الطبيعي  أقل من 140 »
  • سكر تراكمي يوضح قياسات السكر آخر ٣ شهور يكون المعدل الطبيعي 5.7 

واوضحت وزارة الصحة والسكان ، إذا كانت نتائج التحاليل في  فهذا يعني أن المريض لا يعاني من السكر 

وقالت وزارة الصجة والسكان ، إن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

كيف تحمي نفسك من مضاعفات السكر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مرض السكري ينقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول والثاني، مشيرًا إلى أن الاعتقاد السائد بأن النوع الأول لا يصيب كبار السن ليس دقيقًا، حيث يمكن أن يصيب الأشخاص في مختلف الفئات العمرية.

علاج السكري: ليس مجرد أدوية

أوضح الدكتور موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن علاج مرض السكري يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: العلاج الدوائي، ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن. 

وأكد أن هذه العوامل تساهم بشكل فعال في التحكم في مستوى السكر في الدم.

حسام موافي يكشف خطورة الانفعال على مرض السكري

حذر الدكتور موافي من تأثير الانفعال والتوتر على ارتفاع مستوى السكر في الدم، مشددًا على ضرورة التحكم في الانفعالات لتجنب تأثيراتها السلبية على صحة مرضى السكري.

حسام موافي يكشف أهمية النظام الغذائي في علاج السكري

أضاف الدكتور موافي أن الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، مع تحديد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يوميًا، يعد أحد العوامل الأساسية لضبط مستوى السكر في الدم والحد من تأثيرات المرض.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية

نصح الدكتور موافي بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية، حيث أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على مرض السكري، رغم أنه لا يمكن الشفاء منه بشكل نهائي.

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