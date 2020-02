1917 الأقرب.. تعرف على الأفلام صاحبة لقب الأفضل فى تاريخ الأوسكار خلال 18 عاما

تعلن أكادمية الأوسكار بعد ساعات الفائز بلقب أفضل فيلم ضمن النسخة الـ92 على مسرح دولبى فى حضور نجوم العالم.



ومن المتوقع أن يتوج بالجائزة الفيلم المميز 1917، والذى نجح فى خطف جوائز أفضل فيلم فى جميع حفلات موسم الجوائز.





وهذه قائمة بالأفلام الفائزة منذ عام 2000 وحتى العام الماضى: