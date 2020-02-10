AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

1917 الأقرب.. تعرف على الأفلام صاحبة لقب الأفضل فى تاريخ الأوسكار خلال 18 عاما

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:15 ص
الأوسكار
الأوسكار
Advertisements
محمد نبيـل
تعلن أكادمية الأوسكار بعد ساعات الفائز بلقب أفضل فيلم ضمن النسخة الـ92 على مسرح دولبى فى حضور نجوم العالم.

ومن المتوقع أن يتوج بالجائزة الفيلم المميز 1917، والذى نجح فى خطف جوائز أفضل فيلم فى جميع حفلات موسم الجوائز.

وهذه قائمة بالأفلام الفائزة منذ عام 2000 وحتى العام الماضى:

2018 فيلم green book
2017 فيلم The Shape of Water
2016 فيلم moon light
2015 فيلم spotlight
2014 فيلم Birdman
2013 فيلم 12 years a slave
2012 فيلم Argo
2011 فيلم The Artist
2010 فيلم The King's Speech
2009 فيلم The Hurt Locker
2008 فيلم Slumdog Millionaire
2007 فيلم No Country for Old Men
2006 فيلم The Departed
2005 فيلم Crash
2004 فيلم Million Dollar Baby
2003 فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King
2002 فيلم Chicago
2001 فيلم A Beautiful Mind
2000 فيلم Gladiator
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح أفيشات فيلم No Time To Die.. مشاركة متميزة للنجم رامى مالك فى أحدث أجزاء سلسلة جيمس بوند.. تفاصيل الفيلم المنتظر طرحه ابريل المقبل

الأوسكار تعلن عن القائمة القصيرة لـ 9 فئات من جوائزها السنوية

استعراض غنائي لعالم القطط بفيلم Cats في أول أيام 2020

كيف يمكنك مشاهدته| ساعات تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

بعد دعمه من مالمو .. التونسي إخوان ينافس في القائمة النهائية لجوائز الأوسكار

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

ترشيحاتنا

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتبادلان الأغاني على انستجرام

رحلة البحث عن 5 ملايين مسافر.. كارثة مرعبة بخصوص فيروس كورونا تهدد الصين والعالم

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

هل ينتفع الميت من قراءة القرآن له؟ الإفتاء تجيب

أخبار النادي الأهلي.. اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء السوبر المصري في الإمارات.. فايلر يعلن قائمة مباراة طلائع الجيش

عاش بطل ومات بطل.. عمرو سعد ينعى النقيب أحمد خالد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور