1917 الأقرب.. تعرف على الأفلام صاحبة لقب الأفضل فى تاريخ الأوسكار خلال 18 عاما

تعلن أكادمية الأوسكار بعد ساعات الفائز بلقب أفضل فيلم ضمن النسخة الـ92 على مسرح دولبى فى حضور نجوم العالم.
ومن المتوقع أن يتوج بالجائزة الفيلم المميز 1917، والذى نجح فى خطف جوائز أفضل فيلم فى جميع حفلات موسم الجوائز.
ومن المتوقع أن يتوج بالجائزة الفيلم المميز 1917، والذى نجح فى خطف جوائز أفضل فيلم فى جميع حفلات موسم الجوائز.
وهذه قائمة بالأفلام الفائزة منذ عام 2000 وحتى العام الماضى:
2018 فيلم green book
2017 فيلم The Shape of Water
2016 فيلم moon light
2015 فيلم spotlight
2014 فيلم Birdman
2013 فيلم 12 years a slave
2012 فيلم Argo
2011 فيلم The Artist
2010 فيلم The King's Speech
2009 فيلم The Hurt Locker
2008 فيلم Slumdog Millionaire
2007 فيلم No Country for Old Men
2006 فيلم The Departed
2005 فيلم Crash
2004 فيلم Million Dollar Baby
2003 فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King
2002 فيلم Chicago
2001 فيلم A Beautiful Mind
2000 فيلم Gladiator
2017 فيلم The Shape of Water
2016 فيلم moon light
2015 فيلم spotlight
2014 فيلم Birdman
2013 فيلم 12 years a slave
2012 فيلم Argo
2011 فيلم The Artist
2010 فيلم The King's Speech
2009 فيلم The Hurt Locker
2008 فيلم Slumdog Millionaire
2007 فيلم No Country for Old Men
2006 فيلم The Departed
2005 فيلم Crash
2004 فيلم Million Dollar Baby
2003 فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King
2002 فيلم Chicago
2001 فيلم A Beautiful Mind
2000 فيلم Gladiator