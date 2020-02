حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور

- السجادة الحمراء :

حضور مصري وعربي:

حرصت النجمة الكبيرة يسرا على حضور النسحة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.





وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد مع المكياج الصارخ.





اصطحب النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون وشارك في تقديم احد الجوائز الهامة.





حضرت الممثلة السورية اماني بلور بطلة الفيلم الوثائقي الكهف حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92 بالحجاب.





لافتات انسانية:

في لافتة انسانية ، ظهرت النجمة العالمي ناتالي بورتمان بمعطف اسود طويل منقوش عليه اسماء المخرجات اللاتي حرمن من ترشيحات الاوسكار لهذا العام، في رسالة غير مباشرة ان الاوسكار يحمل طابع العنصرية.





وظهر المخرج الأمريكي سبايك لي، على السجادة الحمراء وهو يرتدي جاكيت مطبوع عليه رقم 24 إشارة للاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفى قبل أسابيع إثر تحاطم طائرة هليوكوبتر.





تكريم كوبي براينت:

وجه القائمون على حفل الاوسكار تحية للاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت من خلال عرض صورته على شاشة في مسرح دولبي.





مواقف طريفة:

فاجأت الممثلة الامريكية Julia Butters الجميع في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 بوجود ساندويش تركي في حقيبتها مصرحة لمراسل مجلة فرايتي:" الاكل هنا لا يناسبي" في اشارة منها الى عشاء الاوسكار الذي يعتمد على وجبات نباتية.





الجوائز:

افضل فيلم Paratise افضل ممثل خواكين فينيكس عن Joker

افضل ممثلة رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

افضل مخرج Bong Joon Ho عن Paratise



افضل ممثل دور ثان

براد بيت Once upon a time in Hollywood





افضل ممثلة دور ثان

لورا ديرن عن فيلم Marriage story





افضل فيلم كرتوني

Toy story 4





افضل فيلم كرتوني قصير

Hair Love





افضل تصميم انتاج

Once upon a time in Hollywood





افضل تصميم ازياء

Little Women





افضل سيناريو اصلي

Paratise





افضل سيناريو مقتبس

Jojo Rabbit





افضل فيلم وثائقي

American Factory





افضل مونتاج سينمائي

Ford V Ferrari





افضل مونتاج صوتي

Ford V Ferrari





افضل تصوير سينمائي

1917





افضل خلط صوتي

1917





افضل مؤثرات بصرية

1917





افضل مكياج وتصفيف شعر

Bombshell





افضل فيلم أجنبي