حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور

انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 والذي حمل الكثير من المفاجآت الغير متوقعة بالاخص في الجوائز ، وفي التقرير التالي نرصد كل ما جاء في الحدث السنوي الفني الأهم في العالم.
- السجادة الحمراء :
تألق عدد كبير من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات مختلفة ومبهرة منها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون التي أطلت بفستان فضي وبري لارسون بفستان لامع ومطرز مع تسريحة شعر كلاسيكية.
اما تشارليز ثيرون و بينيلوبى كروز تألقان بفساتين سوداء، وكذلك ناتالي بورتمان التي ظهرت بفستان اسود مطرز بالذهبي مع معطف من نفس اللون.
حضور مصري وعربي:
حرصت النجمة الكبيرة يسرا على حضور النسحة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد مع المكياج الصارخ.
اصطحب النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون وشارك في تقديم احد الجوائز الهامة.
حضرت الممثلة السورية اماني بلور بطلة الفيلم الوثائقي الكهف حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92 بالحجاب.
لافتات انسانية:
في لافتة انسانية ، ظهرت النجمة العالمي ناتالي بورتمان بمعطف اسود طويل منقوش عليه اسماء المخرجات اللاتي حرمن من ترشيحات الاوسكار لهذا العام، في رسالة غير مباشرة ان الاوسكار يحمل طابع العنصرية.
وظهر المخرج الأمريكي سبايك لي، على السجادة الحمراء وهو يرتدي جاكيت مطبوع عليه رقم 24 إشارة للاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفى قبل أسابيع إثر تحاطم طائرة هليوكوبتر.
تكريم كوبي براينت:
وجه القائمون على حفل الاوسكار تحية للاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت من خلال عرض صورته على شاشة في مسرح دولبي.
مواقف طريفة:
فاجأت الممثلة الامريكية Julia Butters الجميع في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 بوجود ساندويش تركي في حقيبتها مصرحة لمراسل مجلة فرايتي:" الاكل هنا لا يناسبي" في اشارة منها الى عشاء الاوسكار الذي يعتمد على وجبات نباتية.
الجوائز:
افضل فيلم
Paratise
افضل ممثل
خواكين فينيكس عن Joker
افضل ممثلة
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy
افضل مخرج
Bong Joon Ho عن Paratise
افضل ممثل دور ثان
براد بيت Once upon a time in Hollywood
افضل ممثلة دور ثان
لورا ديرن عن فيلم Marriage story
افضل فيلم كرتوني
Toy story 4
افضل فيلم كرتوني قصير
Hair Love
افضل تصميم انتاج
Once upon a time in Hollywood
افضل تصميم ازياء
Little Women
افضل سيناريو اصلي
Paratise
افضل سيناريو مقتبس
Jojo Rabbit
افضل فيلم وثائقي
American Factory
افضل مونتاج سينمائي
Ford V Ferrari
افضل مونتاج صوتي
Ford V Ferrari
افضل تصوير سينمائي
1917
افضل خلط صوتي
1917
افضل مؤثرات بصرية
1917
افضل مكياج وتصفيف شعر
Bombshell
افضل فيلم أجنبي
Paratise
افضل اغنية اصلية :
I'm gonna love again من فيلم Rocketman
افضل موسيقى تصويرية
Joker