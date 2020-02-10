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فن

حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:17 ص
براد بيت
براد بيت
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شروق ابراهيم
انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 والذي حمل الكثير من المفاجآت الغير متوقعة بالاخص في الجوائز ، وفي التقرير التالي نرصد كل ما جاء في الحدث السنوي الفني الأهم في العالم.

- السجادة الحمراء :
تألق عدد كبير من النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات مختلفة ومبهرة منها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون التي أطلت بفستان فضي وبري لارسون بفستان لامع ومطرز مع تسريحة شعر كلاسيكية. 

اما تشارليز ثيرون و بينيلوبى كروز تألقان بفساتين سوداء، وكذلك ناتالي بورتمان التي ظهرت بفستان اسود مطرز بالذهبي مع معطف من نفس اللون.


حضور مصري وعربي:
حرصت النجمة الكبيرة يسرا على حضور النسحة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار. 

وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد مع المكياج الصارخ.

اصطحب النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون وشارك في تقديم احد الجوائز الهامة.

حضرت الممثلة السورية اماني بلور بطلة الفيلم الوثائقي الكهف حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92 بالحجاب.

لافتات انسانية:
في لافتة انسانية ، ظهرت النجمة العالمي ناتالي بورتمان بمعطف اسود طويل منقوش عليه اسماء المخرجات اللاتي حرمن من ترشيحات الاوسكار لهذا العام، في رسالة غير مباشرة ان الاوسكار يحمل طابع العنصرية.

وظهر المخرج الأمريكي سبايك لي، على السجادة الحمراء وهو يرتدي جاكيت مطبوع عليه رقم 24 إشارة للاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفى قبل أسابيع إثر تحاطم طائرة هليوكوبتر.

تكريم كوبي براينت:
وجه القائمون على حفل الاوسكار تحية للاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت من خلال عرض صورته على شاشة في مسرح دولبي.

مواقف طريفة:
فاجأت الممثلة الامريكية Julia Butters الجميع في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 بوجود ساندويش تركي في حقيبتها مصرحة لمراسل مجلة فرايتي:" الاكل هنا لا يناسبي" في اشارة منها الى عشاء الاوسكار الذي يعتمد على وجبات نباتية.

الجوائز:
افضل فيلم 
Paratise
افضل ممثل 
خواكين فينيكس عن Joker

افضل ممثلة 
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

افضل مخرج
 
Bong Joon Ho عن Paratise

افضل ممثل دور ثان 
براد بيت Once upon a time in Hollywood

افضل ممثلة دور ثان 
لورا ديرن عن فيلم Marriage story

افضل فيلم كرتوني 
Toy story 4 

افضل فيلم كرتوني قصير 
Hair Love

افضل تصميم انتاج
Once upon a time in Hollywood

افضل تصميم ازياء 
Little Women

افضل سيناريو اصلي 
Paratise

افضل سيناريو مقتبس 
Jojo Rabbit

افضل فيلم وثائقي 
American Factory

افضل مونتاج سينمائي 
Ford V Ferrari 

افضل مونتاج صوتي 
Ford V Ferrari

افضل تصوير سينمائي 
1917

افضل خلط صوتي 
1917

افضل مؤثرات بصرية 
1917

افضل مكياج وتصفيف شعر 
Bombshell

افضل فيلم أجنبي
Paratise

افضل اغنية اصلية : 
I'm gonna love again من فيلم Rocketman

افضل موسيقى تصويرية 
Joker 
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور
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