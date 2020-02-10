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رياضة

الأهلي وطلائع الجيش.. موعد مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:35 ص
الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش
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ريهام بكير
تنطلق اليوم الاثنين 10-2-2020 ، العديد من المباريات ، في مختلف المسابقات، المحلية، والعربية والقارية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري
2.30 ، طنطا‏ أمام إنبي
5:00 ، وادي دجلة مع المصري البورسعيدي
7:30 ، الأهلي أمام طلائع الجيش
تذاع المباريات عبر أون سبورت

دوري أبطال آسيا
1:00 ، باختاكور مع شباب الأهلي دبي
4:30 ، الشرطة العراقي مع استقلال طهران
4:40 ، الهلال السعودي أمام شاهر خودرو 
5:35 ، الوحدة الإماراتي مع أهلي جدة
تذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت

الدوري السعودي
7:20 ، الاتحاد مع ضمك
تذاع المباراة عبر السعودية الرياضية
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