الأهلي وطلائع الجيش.. موعد مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاثنين 10-2-2020 ، العديد من المباريات ، في مختلف المسابقات، المحلية، والعربية والقارية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.





الدوري المصري

2.30 ، طنطا‏ أمام إنبي

5:00 ، وادي دجلة مع المصري البورسعيدي

7:30 ، الأهلي أمام طلائع الجيش

تذاع المباريات عبر أون سبورت





دوري أبطال آسيا

1:00 ، باختاكور مع شباب الأهلي دبي

4:30 ، الشرطة العراقي مع استقلال طهران

4:40 ، الهلال السعودي أمام شاهر خودرو

5:35 ، الوحدة الإماراتي مع أهلي جدة

تذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت





الدوري السعودي

7:20 ، الاتحاد مع ضمك

تذاع المباراة عبر السعودية الرياضية