الأهلي وطلائع الجيش.. موعد مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاثنين 10-2-2020 ، العديد من المباريات ، في مختلف المسابقات، المحلية، والعربية والقارية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.
الدوري المصري
2.30 ، طنطا أمام إنبي
5:00 ، وادي دجلة مع المصري البورسعيدي
7:30 ، الأهلي أمام طلائع الجيش
تذاع المباريات عبر أون سبورت
دوري أبطال آسيا
1:00 ، باختاكور مع شباب الأهلي دبي
4:30 ، الشرطة العراقي مع استقلال طهران
4:40 ، الهلال السعودي أمام شاهر خودرو
5:35 ، الوحدة الإماراتي مع أهلي جدة
تذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت
الدوري السعودي
7:20 ، الاتحاد مع ضمك
تذاع المباراة عبر السعودية الرياضية