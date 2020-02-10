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رياضة

بشرى سارة للأهلي.. إصابة لاعب آخر من صن داونز

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:30 م
نادي صن داونز
نادي صن داونز
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إسماعيل محمود
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز، تعرض تيبوجو لانجيرمان، المدافع الأساسي للفريق، لإصابة ستغيبه عن الفريق في الفترة القادمة.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز:"لانجيرمان مصاب، سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين على الأقل، إصابته ستحتاج لعملية، لكن الجهاز الطبي يقول أنه يمكن التعامل مع الأمر، لدينا العديد من اللاعبين المصابين، ترى أيضًا ماوريسيو أفونسو يغيب تلك الفترة للإصابة."

وكان ثابيلو مورينا، لاعب نادي صن داونز قد تعرض لكسر على مستوى القدم، وذلك في مباراة فريقه أمام سوبر سبورت في كأس جنوب إفريقيا، ليتأكد غيابه لبضعة شهور.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره صن داونز يوم 29 فبراير، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يذهب لجنوب إفريقيا لملاقاته في مباراة الإياب بعدها بأقل من أسبوع.

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