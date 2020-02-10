انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية .. وإخلاؤه من السكان

انهارت أجزاء من عقار قديم بنطاق حى غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، دون حدوث إصابات، فيما قرر الحي إخلائه من قاطنيه.





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تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بانهيار سقف حجرة بالعقار رقم 90 شارع عبدالكريم من شارع القفال.





تم تكليف فني الإدارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية، والانتقال لموقع البلاغ بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة، حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضي و6 أدوار علوية والعقار به سكان.





كما تبين سقوط سقف حجرة بالدور السادس وبالبحث فى السجلات المنشآت الآيلة للسقوط تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 149 لسنة 2013.





وتم تحرير محضر بقسم شرطة مينا البصل برقم 753 إدارى لسنة 2020 للتنبيه بالإخلاء المؤقت للسكان دون منقولات والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لوضع مصدات حديدية.