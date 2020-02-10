تركيب 13 طرفا صناعيا ضمن قوافل طبية نظمتها الداخلية لنزلاء السجون

قام قطاع السجون بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة (سجون جمصة) وتقديم الرعاية الطبية لهم .





تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

اقرأ أيضا | علاقة 3 سنوات في الحرام.. الشاب المتهم باغتصاب قاصر ميت عقبة يطلب زواجها





وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة - تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء (سجون جمصة) كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء.





كما تم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لعدد (13) نزيل (من ذوى الإحتياجات الخاصة) بمعرفه فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها و بين قطاع السجون.





فيما تم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وكذا العاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.





هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.



