قرار جديد من الجنايات في ثاني جلسات إعادة محاكمة متهمي أحداث ميدان الشهداء

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين فى احداث العنف الذى شهده ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 12 فبراير.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



