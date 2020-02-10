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حوادث

قرار جديد من الجنايات في ثاني جلسات إعادة محاكمة متهمي أحداث ميدان الشهداء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين فى احداث العنف الذى شهده ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 12 فبراير.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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