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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتابعان أعمال التطوير بمنفذ السلوم البري

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:18 م
اعمال التطوير بمنفذ
اعمال التطوير بمنفذ السلوم البري
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ايمن محمود
تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء منفذ السلوم البري خلال زيارته لمطروح والتي تستمر لمدة يومين.

حيث  استمعا لشرح حول أعمال التطوير الجديدة بالمنفذ سواء المنشآت أو التقنيات  والميكنة الجديدة التى ستعمل على تيسير  وسرعة إجراءات حركة العبور للشاحنات والأفراد وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية  بجانب المنفذ التى ستعمل على توفير مزيد من فرص العمل.

ودعا  النائب مهدى العمدة إلى ضرورة تسهيل دخول  منفذ السلوم البرى  خاصة وتطبيق  نظام التربتك لدخول السيارات اعتماد على أهميته الاقتصادية والاجتماعية  وتيسير إجراءات دخول المنفذ ، وكذلك العمل على توفير فرص عمل لشباب السلوم  .

وأكد مستشار  رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية انه يتم حاليا العمل على تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا مع تعظيم الجانب الأمني ووضع إجراءات وضوابط حفاظا على مكتسبات الوطن واستقراره.


مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتابعان أعمال التطوير بمنفذ السلوم البري
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتابعان أعمال التطوير بمنفذ السلوم البري
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتابعان أعمال التطوير بمنفذ السلوم البري
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح يتابعان أعمال التطوير بمنفذ السلوم البري
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