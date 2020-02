الأوسكار .. بين عزل ترامب ومفاجأة كوريا

" سمحوا لي هنا بـ 45 ثانية للحديث، أي أكثر بـ 45 ثانية مما سمح به مجلس الشيوخ لجون بولتون للشهادة" هكذا تحدث براد بيت في كلمته أثناء تسلمه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل دور ثان.





ممكن القول إنه لا يخلو حفل للاوسكار إلا ويكون هناك نقد لاذع للسياسة الأمريكية الحالية وتحديدا إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب منذ وصوله للحكم حيث دأب "حزب هوليوود" على مشاكسته في أكبر المناسبات الفنية أمام العالم وعلى رأسهم الأسطورة ميريل ستريب والتي أوسعته نقدا أكثر من مرة حتى أصبح بينه وبينها ثأر !



بالأمس القريب وتبعا لآخر تحديثات الأوضاع السياسية المشتعلة في الولايات المتحدة حول جلسات عزل "ترامب" الدائرة حاليا في مجلس الشيوخ وشهادات بعض الشخصيات حيث تم رفض طلب استدعاء بولتون تحدث براد بيت بتلك الكلمات الساخرة عن شهادة جون بولتون "مستشار الأمن القومي السابق والذي تم عزله" ويسعى حاليا لنشر كتاب "الغرفة حيث حدث الأمر" عن مذكراته مع ترامب والذي قال عنه مجلس الأمن القومي إن في الكتاب الذي يريد بولتون نشرة تفاصيل "في غاية السرية" يجب إزالتها، "فضائح سياسية بين ترامب واوكرانيا" وكان "البيت الأبيض" قد سبق وحذره من النشر.



وهكذا السياسة تكون حاضرة دائما في كلمات نجوم هوليوود امس واليوم وغدا.



وبعيدا عن السياسة استحق براد بيت الجائزة عن جدارة فمنذ بدأ عرض فيلم once upon a time in hollywood جاءت الإشادات بأداء براد بيت الرائع وبالفعل حصد عدة جوائز عنه حتى وصل للجائزة الأهم والتي انتظرها طويلا الأوسكار.



والملاحظ أن جوائز التمثيل كانت مع معظم التوقعات إلى جانب براد بيت جاء خواكين فينكس نجم الأداء في 2019 بلا منازع عن شخصية "الجوكر" ليفوز بأفضل ممثل وقدم الشخصية بتفاصيل جسدية وانفعالات تؤكد أنها أصبحت ملهمة لأي ممثل يجسدها لينتزع إعجاب المشاهدين حول العالم، وخواكين الناشط ايضا في حقوق الإنسان لم تمر كلمته مرور الكرام فجاءت لتحمل مشاعر إنسانية نبيله ، قائلا أعتقد أن أعظم هدية قدمت لي ولكثير من الناس في مجالنا هذا، هي فرصة استخدام أصواتنا للحديث عن من لا صوت لهم.. لطالما فكرت في المشاكل المحزنة التي نواجهها بشكل جماعي، وهدفنا الرئيسي مكافحة الظلم.



وأقول هنا إنه من المهم أن يكون لدى النجم رؤية واضحة لمشكلات مجتمعه وينوب عنهم في التعبير عنها.



أما جائزة أفضل ممثلة، من شاهد فيلم "جودي" أدرك منذ المشاهد الأولى ان الموهوبة الكبيرة "رينيه زيلويجر" قدمت الشخصية بأداء صادق ومشاعر إنسانية كبيرة جسدت لحظات الألم والانكسار والنجاح والشهرة للفنانة الراحلة جودي، حتى حركات الجسد جعلتني أصدقها، هي أيضا تستحق الجائزة بجدارة.



ولكن يظل حفل الأوسكار 92 اسثنائيا، لأول مرة يمنح فيلم غير ناطق بالإنجليزية جائزة أفضل فيلم وهو parasite الكوري الجنوبي والذي حصد أيضا أفضل فيلم اجنبي وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، وبالطبع تلك مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق ولا تنال إعجاب الكثيرين من عشاق السينما، الفيلم جيد وفكرته جديدة في المعالجة والسيناريو عن الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء ولكنه ليس بالمتعة السينمائية الكبيرة وأنت تشاهده ونهايته كانت صادمة وقاسية جدا وهي الجزء الأفضل في الفيلم.



أعتقد ان فيلم 1917 كان يستحق جائزة أفضل اخراج على الاقل ويبدو ان اللجنة وجدت ان التصوير هو البطل وليس الإخراج ولكن هي مفاجآت الجوائز دائما.



والامر اللافت ايضا خروج فيلم أساطير هوليوود Irishman بدون أي جائزة رغم ترشحه لعشر جوائز !



ويبدو أن رسائل الاعتراض على ترشيحات هذا العام كانت كثيرة حيث فوجئ المتابعون ناتالي بورتمان وقد ارتدت فستانا نقشت عليه أسماء مخرجات لم يتم ترشيحهن لجائزة الإخراج رغم أعمالهن الجيدة، في النهاية جاءت الجوائز مع أغلب الترشيحات، خاصة التصوير والموسيقى وتصميم الملابس والمونتاج.



أما عن وجود النجمة المصرية الكبيرة يسرا في حفل الاوسكار سيكون لي حديث آخر .