الإعلان عن أول منافس لـ أردوغان في انتخابات الرئاسة

أعلن حزب المستقبل التركي عن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.









وبحسب "تركيا الآن"، قال مصطفى نديم يمالي نائب رئيس الحزب إن أحمد داوود أوغلو، رئيس الحزب ومؤسسه، سيكون هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.









وأضاف أن الحزب يتوقع أن الأتراك سيصوتون لاختيار رئيس جديد قبل عام 2023، وأن تقام الانتخابات الرئاسية في غضون عام ونصف العام.









وانتخب أوغلو رئيسًا لحزب "المستقبل" خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.









وحصل داود أوغلو على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصًا.







