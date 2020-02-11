AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد فوزه بالأوسكار.. مخرج شهير ينتقد آبل.. اعرف السبب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:03 م
المخرج والمؤلف تايكا
المخرج والمؤلف تايكا وايتيتي
Advertisements
أماني إبراهيم
رغم فوزه بجائزة الأوسكار العالمية في الحفل الـ 92 إلا أن هذا الفوز للمخرج والمؤلف النيوزيلندي "تايكا وايتيتي" لم يمنعه من انتقاد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

ووفقًا لموقع "فاريتي" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن المخرج تايكا وايتيتي، استغل فرصة إلقائه كلمة بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو، وشن هجومًا على أجهزة آبل، قائلا "إن الشركة تحتاج إلى إصلاح لوحات المفاتيح الخاصة بها".


وتابع "تايكا"، أنه من المستحيل الكتابة على لوحات مفاتيح آبل، وازداد الأمر سوءًا، ما دفعه إلى استبدال جهازه بـ كمبيوتر شخصي، لأن الكتابة عليه أكثر راحة للأصابع.

ويقضي "تايكا"، الكثير من الوقت في العمل، ويستخدم الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة رغم مرضه ببعض مشاكل الكتف. 

وحاولت آبل، حل المشكلة بالفعل بعد تلقيها العديد من الشكاوى حول لوحة المفاتيح المستخدمة والتي استبدلتها في إصدارها الجديد ماك بوك برو الجديد 16 بوصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

keyboard خفية.. سامسونج تطور لوحة مفاتيح غير مرئية للهواتف.. فيديو

أول تعليق من براد بيت على فوزه بجائزة أفضل ممثل دور ثان بالأوسكار

اوسكار 2020 .. الجوكر يتصدر تويتر بعد حصد جائزتين

ريا أبي راشد: سأجري حوارات مع الفائزين بالأوسكار ويسرا ملكة الحفل

رافق مانديلا وغنى مع جاكسون.. وفاة جوزيف شبالة أشهر مطرب في جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

أول تصرف من مرتضى منصور بعد وصول الزمالك للدوحة

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

نجم أوغندا لـ صدى البلد: عبد الله السعيد أفضل من جميع لاعبي الأهلي والزمالك

ابنة المنيا .. ياسمين رمضان المولودة رقم 100 مليون في تعداد مصر

لماذا سقط محمد هنيدي أرضا.. اعرف السبب.. فيديو

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور