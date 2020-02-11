بعد فوزه بالأوسكار.. مخرج شهير ينتقد آبل.. اعرف السبب

رغم فوزه بجائزة الأوسكار العالمية في الحفل الـ 92 إلا أن هذا الفوز للمخرج والمؤلف النيوزيلندي "تايكا وايتيتي" لم يمنعه من انتقاد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.





ووفقًا لموقع "فاريتي" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن المخرج تايكا وايتيتي، استغل فرصة إلقائه كلمة بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو، وشن هجومًا على أجهزة آبل، قائلا "إن الشركة تحتاج إلى إصلاح لوحات المفاتيح الخاصة بها".









وتابع "تايكا"، أنه من المستحيل الكتابة على لوحات مفاتيح آبل، وازداد الأمر سوءًا، ما دفعه إلى استبدال جهازه بـ كمبيوتر شخصي، لأن الكتابة عليه أكثر راحة للأصابع.





ويقضي "تايكا"، الكثير من الوقت في العمل، ويستخدم الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة رغم مرضه ببعض مشاكل الكتف.





وحاولت آبل، حل المشكلة بالفعل بعد تلقيها العديد من الشكاوى حول لوحة المفاتيح المستخدمة والتي استبدلتها في إصدارها الجديد ماك بوك برو الجديد 16 بوصة.