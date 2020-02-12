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مرأة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من الزنجبيل على الريق؟

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:30 ص
فوائد الزنجبيل
فوائد الزنجبيل
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نهى هجرس
يعد الزنجبيل من النباتات العطرية الرائعة التي تملك فوائد صحية وعلاجية كثيرة، كما يحتوي الزنجبيل على الزيوت الطيارة، والتي تشكل ما نسبته 2.5- 3 %، وتعرف مجموعة الزيوت هذه بزيت الزنجبيل، والذي له فوائد كثيرة.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "black doctor" إليكم أبرز فوائد الزنجبيل..


1- لمرضى السكر:-
وأكدت الأبحاث أن الزنجبيل يعمل على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز وضخها لعضلات الجسم وذلك دون الحاجة للأنسولين، مما يوضح مدى تأثير الزنجبيل في ضبط مستويات السكر في جسم الإنسان.

2- للمعدة:-
أشهر الحالات التي يقوم الزنجبيل بمعالجتها هي الإصابة بالإسهال، ولكن أيضًا الزنجبيل يساعد في علاج جميع حالات الغازات وأيضًا اضطرابات المعدة وكذلك عسر الهضم وجميع التقلصات وحالات المغص.

للعظام:-
كشفت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين  يتناولون الزنجبيل كانت نسبة الشكوى من آلام أقل كثيرًا من الذين لم يتناولوا الزنجبيل، وكذلك كانوا أقل استخدامًا لمسكنات الألم.

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لألم الحيض:-
يحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات لما يحتويه من مسكنات طبيعية، ولذلك تحديدًا ينصح به الأطباء السيدات لاستخدامه في الحد من آلام الطمث.
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