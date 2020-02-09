صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

يعد القرنفل من أشهر التوابل، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة ، ويساعد على التخلص من الالتهابات ، ومضاد للفيروسات





وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky"من فوائد للقرنفل إليكم أبرزها...





- تعزيز المناعة

يعد القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يسهم في الدفاع المناعي عن طريق العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي





-تعزيز صحة الفم

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد في تقليل شدة البلاك والتهاب اللثة وأمراض اللثة الأخرى في الفم





- تحسين صحة الكبد

يعد القرنفل من المركبات الحيوية ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومواجهة علامات تليف الكبد.





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- تنظيم السكر فى الدم

وجود الأوجينول في القرنفل يمكن أن يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين ، ويحسن تحمل الجلوكوز ووظائف خلايا بيتا ، وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم





- تعزيز الهضم

يمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيا والتي تحفز إفراز الإنزيمات الهضمية وتساعد في تسريع عملية الهضم.



