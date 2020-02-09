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مرأة

صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:31 ص
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
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نهى هجرس
يعد القرنفل من أشهر التوابل، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة ، ويساعد على التخلص من الالتهابات ، ومضاد للفيروسات

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky"من فوائد للقرنفل إليكم أبرزها...

- تعزيز المناعة
يعد القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يسهم في الدفاع المناعي عن طريق العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي

-تعزيز صحة الفم
يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تساعد في تقليل شدة البلاك والتهاب اللثة وأمراض اللثة الأخرى في الفم

- تحسين صحة الكبد
يعد القرنفل من المركبات الحيوية ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومواجهة علامات تليف الكبد.

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- تنظيم السكر فى الدم
وجود الأوجينول في القرنفل يمكن أن يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين ، ويحسن تحمل الجلوكوز ووظائف خلايا بيتا ، وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم

- تعزيز الهضم
يمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيا والتي تحفز إفراز الإنزيمات الهضمية وتساعد في تسريع عملية الهضم. 

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