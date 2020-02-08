ألم المعدة والتعرق.. أسباب لن تصدقها للإصابة بالضغط العصبي

يعانى العديد من الأشخاص من التوتر والقلق على فترات قصيرة، والذى ينتج عنه الضغط العصبى بشكل كبير، والذي ينتج عنه الشعور بالإحباط والغضب.





ووفقاٌ لموقع "health line" إليكم أبرز أسباب الضغط العصبى.





- ألم المعدة

- شد عضلي

- صداع الراس

- تنفس سريع

- نبضات سريعة

- التعرق

- اهتزاز

- دوخة

- كثرة التبول

- تغير في الشهية

- مشكلة في النوم

- إسهال

- إعياء





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