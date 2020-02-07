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مرأة

حماية المخ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان المشوى؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:21 ص
الباذنجان
الباذنجان
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نهى هجرس
يحتوى الباذنجان البنفسجى المائل للأسود إلى العديد من المغذيات والفيتامينات التى تفيد الجسم، وتمدة بالطاقة، كما يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة


وكشفًا عن ما قدمة موقع "health line" إليكى أهم فوائد تناول الباذنجان الأسود

1- مقاوم ومضاد للالتهابات
الباذنجان يقاوم الالتهابات نظرا لاحتوائه على مضاد الاكسدة "ناسونين" الذي يخلص الجسم من المعادن السامة، ويحمية من الإصابة بأمراض عديدة.

2- حماية أغشية الخلايا
يقوم الباذنجان على حماية الطبقة الدهنية لغشاء الخلية، مما يوفر الحماية للخلية من التعرض لاي تغييرات.

3- صحة المخ
يساعد الباذنجان على الحفاظ على اغشية خلايا المخ الدهنية لذلك يحافظ على صحة المخ.

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4- امتصاص الحديد
يقوم الجسم على امتصاص الحديد بسهولة الموجود في الباذنجان مما يساعد على عملية انتقال الاكسجين في الدم وتقوية الجهاز المناعي.

5- خفض الوزن
نظرا لاحتواء الباذنجان على العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل مضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن فهو مخفض السعرات الحرارية حيث تناول كوب واحد منه يحتوي على 35 سعره حرارية فقط، لذلك ينصح بتناوله مطبوخا او مشويا.
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