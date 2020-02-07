حماية المخ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان المشوى؟

يحتوى الباذنجان البنفسجى المائل للأسود إلى العديد من المغذيات والفيتامينات التى تفيد الجسم، وتمدة بالطاقة، كما يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة









وكشفًا عن ما قدمة موقع "health line" إليكى أهم فوائد تناول الباذنجان الأسود





1- مقاوم ومضاد للالتهابات

الباذنجان يقاوم الالتهابات نظرا لاحتوائه على مضاد الاكسدة "ناسونين" الذي يخلص الجسم من المعادن السامة، ويحمية من الإصابة بأمراض عديدة.





2- حماية أغشية الخلايا

يقوم الباذنجان على حماية الطبقة الدهنية لغشاء الخلية، مما يوفر الحماية للخلية من التعرض لاي تغييرات.





3- صحة المخ

يساعد الباذنجان على الحفاظ على اغشية خلايا المخ الدهنية لذلك يحافظ على صحة المخ.





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4- امتصاص الحديد

يقوم الجسم على امتصاص الحديد بسهولة الموجود في الباذنجان مما يساعد على عملية انتقال الاكسجين في الدم وتقوية الجهاز المناعي.





5- خفض الوزن