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مرأة

طريقة عمل فتة قوارب الباذنجان بالزبادي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
فتة قوارب الباذنجان
فتة قوارب الباذنجان بالزبادي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة جميل طريقة جديدة ومبتكرة لعمل فتة قوارب الباذنجان بالزبادي بمذاق مختلف ولا يقاوم وبشكل مشهي .

مقادير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :

باذنجان كبير ومقلي
لحم مفروم أحمر
بصل مفروم
رشة جوزة الطيب
بقدونس مفروم
صلصة طماطم
زبادي
طحينة
ثوم مفروم
ليمون
1 ملعقة كبيرة صنوبر
ملح
فلفل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
عيش لبناني محمص

طريقة تحضير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :

* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم واللحم المفروم ويقلب على النار مع ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبابريكا وثوم مفروم وصلصة طماطم وتترك لتتسبك ثم يضاف إليها البقدونس

* لعمل صلصة الزبادي: يخلط الثوم المفروم مع زبادي وطحينة وملح وفلفل وعصير الليمون

* في طبق التقديم يوضع العيش المحمص وعليه صلصة الزبادي وعليها الباذنجان المحشي باللحم المعصج ويزين بالصنوبر المحمر
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