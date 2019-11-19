طريقة عمل فتة قوارب الباذنجان بالزبادي

تقدم الشيف غادة جميل طريقة جديدة ومبتكرة لعمل فتة قوارب الباذنجان بالزبادي بمذاق مختلف ولا يقاوم وبشكل مشهي .



مقادير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :



باذنجان كبير ومقلي

لحم مفروم أحمر

بصل مفروم

رشة جوزة الطيب

بقدونس مفروم

صلصة طماطم

زبادي

طحينة

ثوم مفروم

ليمون

1 ملعقة كبيرة صنوبر

ملح

فلفل

1 ملعقة صغيرة بابريكا

عيش لبناني محمص



طريقة تحضير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :



* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم واللحم المفروم ويقلب على النار مع ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبابريكا وثوم مفروم وصلصة طماطم وتترك لتتسبك ثم يضاف إليها البقدونس



* لعمل صلصة الزبادي: يخلط الثوم المفروم مع زبادي وطحينة وملح وفلفل وعصير الليمون



* في طبق التقديم يوضع العيش المحمص وعليه صلصة الزبادي وعليها الباذنجان المحشي باللحم المعصج ويزين بالصنوبر المحمر