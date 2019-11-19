طريقة عمل فتة قوارب الباذنجان بالزبادي

تقدم الشيف غادة جميل طريقة جديدة ومبتكرة لعمل فتة قوارب الباذنجان بالزبادي بمذاق مختلف ولا يقاوم وبشكل مشهي .
مقادير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :
باذنجان كبير ومقلي
لحم مفروم أحمر
بصل مفروم
رشة جوزة الطيب
بقدونس مفروم
صلصة طماطم
زبادي
طحينة
ثوم مفروم
ليمون
1 ملعقة كبيرة صنوبر
ملح
فلفل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
عيش لبناني محمص
طريقة تحضير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :
* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم واللحم المفروم ويقلب على النار مع ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبابريكا وثوم مفروم وصلصة طماطم وتترك لتتسبك ثم يضاف إليها البقدونس
* لعمل صلصة الزبادي: يخلط الثوم المفروم مع زبادي وطحينة وملح وفلفل وعصير الليمون
* في طبق التقديم يوضع العيش المحمص وعليه صلصة الزبادي وعليها الباذنجان المحشي باللحم المعصج ويزين بالصنوبر المحمر
مقادير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :
باذنجان كبير ومقلي
لحم مفروم أحمر
بصل مفروم
رشة جوزة الطيب
بقدونس مفروم
صلصة طماطم
زبادي
طحينة
ثوم مفروم
ليمون
1 ملعقة كبيرة صنوبر
ملح
فلفل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
عيش لبناني محمص
طريقة تحضير فتة قوارب الباذنجان بالزبادي :
* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم واللحم المفروم ويقلب على النار مع ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبابريكا وثوم مفروم وصلصة طماطم وتترك لتتسبك ثم يضاف إليها البقدونس
* لعمل صلصة الزبادي: يخلط الثوم المفروم مع زبادي وطحينة وملح وفلفل وعصير الليمون
* في طبق التقديم يوضع العيش المحمص وعليه صلصة الزبادي وعليها الباذنجان المحشي باللحم المعصج ويزين بالصنوبر المحمر