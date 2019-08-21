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طريقة عمل الباذنجان المخلل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:17 ص
طريقة عمل الباذنجان
طريقة عمل الباذنجان المخلل
اسماء محمد
يعد الباذنجان المخلل من أكثر المقبلات الشعبية انتشارا، حيث يعشقه الجميع بفضل مذاقه الشهى، لذا نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل المصرى بخطوات الشيف سالى فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق".

مدة التحضير: 20 دقيقة
عدد الأفراد: 4

مقادير الباذنجان المخلل:
نصف كيلو باذنجان أسود عروس مسلوق
4 فلفل رومي مقطع
12 فص ثوم
فلفل أخضر حار حسب الرغبة
ربع كوب عصير ليمون طازج
نصف كوب خل
ربع كوب زيت عباد الشمس
ملعقة كبيرة كمون
طماطم مقطعة صغير
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل الباذنجان المخلل:
* ضعى إناء به ماء على النار حتى يغلى جيدا ثم نضع نصف ملعقة خل ثم ضعى فيه الباذنجان بعد غسله.
* أطفئي النار وأخرجى الباذنجان من الماء واتركيه ليبرد.
* افتحي الباذنجان من المنتصف بالطول باستخدام سكين مناسب.
* اخلطي الثوم والفلفل الحار والزيت والليمون والخل والكمون والملح والفلفل في الكبة ثم اخلطيه مع الفلفل الرومي والطماطم.
* قومى بوضع الحشوة داخل الباذنجان ثم يحفظ في علبة بالثلاجة.
* اعصرى عليه ليمون مرة أخرى عند التقديم لمنحه أفضل مذاق.

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