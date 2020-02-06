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مرأة

بـ 5 جنيهات.. أطعمة تقضى على انتفاخات المعدة وتحسن الهضم

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:32 م
أطعمة تقلل من أنتفاخات
أطعمة تقلل من أنتفاخات المعدة
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نهى هجرس
فى الكثير من الأوقات يعانى كثير من الأشخاص بسبب انتفاخات المعدة، والتى فى أغلب الأوقات تحدث نتيجة للإصابة بالقولون أو تناول أطعمة ثقيلة ينتج عنها اضطراب الجهاز الهضمى للجسم.

وطبقًا لما قدمه موقع "myshreddies" بعض الأطعمة التى يمكنها أن تقلل من انتفاخات المعدة وهى.

- النعناع
يساعد النعناع بشكل كبير فى تقليل انتفاخات واضطرابات المعدة، وذلك عن طريق إضافة القليل من زيت النعناع على مياه الشرب، أو وضع النعناع الفريش إلى المشروبات.

- الأناناس
تساعد إنزيمات هضم البروتين في الأناناس على التقليل من انتفاخات المعدة، ولذلك الحرص على تناول عصير من الأناناس أو سلطة فواكه في نظامك الغذائي اليومي.

- الزبادى
ينصح بتناول كوب صغيرة من  الزبادي الذي يحتوي على حمض أسيدوفيلوس أو بيفيدوس يوميًا لجلب البكتيريا الجيدة إلى الجهاز الهضمي مما يساعد على الحد من اضطرابات المعدة.

- الزنجبيل
شرب شاي الزنجبيل أو وضع القليل منه داخل الطعام يساعد على تحفيز اللعاب والصفراء في المعدة مما يساعد بدوره على هضم الأطعمة قبل أن يمر عبر المسار الهضمي.

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- الريحان
يفضل إضافة القليل من أوراق الريحان إلى لتر من الماء وتركها قليلًا، ثم تناول 3 أكواب في اليوم بعد الوجبات للمساعدة في منع تقلصات المعدة والمساعدة على الهضم.
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