بـ 5 جنيهات.. أطعمة تقضى على انتفاخات المعدة وتحسن الهضم

فى الكثير من الأوقات يعانى كثير من الأشخاص بسبب انتفاخات المعدة، والتى فى أغلب الأوقات تحدث نتيجة للإصابة بالقولون أو تناول أطعمة ثقيلة ينتج عنها اضطراب الجهاز

وطبقًا لما قدمه موقع "myshreddies" بعض الأطعمة التى يمكنها أن تقلل من انتفاخات المعدة وهى.

- النعناع

يساعد النعناع بشكل كبير فى تقليل انتفاخات واضطرابات المعدة، وذلك عن طريق إضافة القليل من زيت النعناع على مياه الشرب، أو وضع النعناع الفريش إلى المشروبات.

- الأناناس

البروتين في الأناناس على التقليل من انتفاخات المعدة، ولذلك الحرص على تناول عصير من الأناناس أو سلطة فواكه في نظامك الغذائي اليومي.

- الزبادى

ينصح بتناول كوب صغيرة من الزبادي الذي يحتوي على حمض أسيدوفيلوس أو بيفيدوس يوميًا لجلب البكتيريا الجيدة إلى الجهاز

مما يساعد على الحد من اضطرابات المعدة.