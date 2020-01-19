أسباب الإصابة بمشاكل الهضم.. وعلاجات سريعة للتخلص منها دون أدوية

بدون أدوية.. علاجات سريعة للتخلص من مشاكل الهضم

حيل للتغلب على الإمساك بكل سهولة وحموضة المعدة

انتفاخ البطن

الحموضة.. احترسى من تلك الأطعمة

حيل تحارب الإمساك

مشاكل الهضم من انتفاخ البطن وإمساك وحموضة تشكل مصدر إزعاج للكثير، فإذا كنت ممن لا يميلون إلى تناول الأدوية إليك مجموعة حيل سريعة وعلاجات طبيعية تساعد على التخلص من مشاكل الهضم المختلفة وسموم الجسم وإراحة أمعائك.وفقا لموقع "هيلث"، يحدث انتفاخ البطن والغازات عند ابتلاع كميات من الهواء عند مضغ الطعام فى الفم، كما أن غازات البطن ترتبط أيضا بوجود مشكلة صحية أساسية تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم المتكرر أو متلازمة القولون العصبي.ويمكن علاج انتفاخ البطن والغازات من خلال الاعتماد على نظام غذائي صحى، من خلال استبدال الكربوهيدرات التي يصعب هضمها بالكربوهيدرات التي يسهل هضمها، مثل البطاطس والأرز والموز، والابتعاد عن الأطعمة التى تسبب لك انتفاخ البطن المفرط، أو تناولها بكميات أقل وتقسيم الوجبات على خمسة وجبات صغيرة يوميا بدلًا من ثلاث وجبات أكبر، وذلك للمساعدة في عملية الهضم.على الجانب الآخر، وفقا لموقع "برايت سايد"، تعد الحموضة من أكثر مشاكل الهضم شيوعا، ويعد السبب الرئيسى وراء الإصابة بالحموضة تناول أغذية وأطعمة تزيد منها مثل اللبن وكل مشتقاته والنعناع والقهوة والتدخين والمسكنات والفيتامينات والنوم بعد الأكل والأطعمة التي تحتوي على الزيت والسمن والمحليات والبصل والثوم والشطة والمياه الغازية.بالإضافة إلى ما سبق، هناك أطعمة تقلل من الحموضة يفضل تناولها لمن يعانون من مشاكل الهضم مثل الخضار المسلوق والزنجبيل والرمان والعرقسوس.على الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" يعد الإمساك من ضمن أكثر مشاكل الهضم شيوعا، وللإمساك أسباب كثيرة أبرزها قلة تناول المياه وعدم تقسيم الوجبات وإغفال ممارسة الرياضة التي تساعد على تفريغ الأمعاء بصورة صحيحة.ولفت إلى أن تناول الأطعمة الأكثر غنى بالألياف من العوامل التى تساعد أيضًا على التخلص من الإمساك والمساعدة على الهضم الجيد.على الجانب الآخر، وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يلجأ الكثير من الناس إلى تناول أدوية مسهلة قوية لتخفيف الإمساك والحفاظ على نظافة جهازك الهضمى بانتظام، إليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.1. الموزيعد الموز حلًا فعالًا وسريعًا للإمساك، وهو فعال جدًا في علاج مشاكل المعدة، حيث يساعد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في استعادة الصحة الهضمية الجيدة.2. البرتقالغنى بفيتامين (ج) التى تحتوى على نارينجينين وهو فلافونويد والذى يمكن أن يعمل كملين طبيعى لحركة الأمعاء.3. التوتيساعد التوت أيضا في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة التي تسهل عملية الهضم.4. التينمصدر رائع للألياف وتعزيز حركة الأمعاء فهو بمثابة ملين طبيعي، ويمكنك إضافة التين المجفف إلى دقيق الشوفان لمزيد من الراحة.5. الخوخملين طبيعى للإمساك، فهو يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان مثل السليلوز الذى يساعد على تخفيف الإمساك.6. الكمثرىغنية بالألياف، ويمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك لأنها تحتوي على كمية وفيرة من الفركتوز الذي يحفز حركة الأمعاء ويخفف الإمساك بشكل أسرع.