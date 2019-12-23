طريقة عمل قوارب الباذنجان بالبيت مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الاثنين، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل قوارب الباذنجان بالبيت.
وجاءت مقادير عمل قوارب الباذنجان بالبيت كالتالى:
باذنجان رومى
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل
فلفل ألوان مفروم
طماطم
بقدونس مفروم
ملح
فلفل
زيت
بهارات لحمة
جبنة موتزاريلا
لمعرفة طريقة عمل قوارب الباذنجان بالتفاصيل شاهد الفيديو..
وجاءت مقادير عمل قوارب الباذنجان بالبيت كالتالى:
باذنجان رومى
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل
فلفل ألوان مفروم
طماطم
بقدونس مفروم
ملح
فلفل
زيت
بهارات لحمة
جبنة موتزاريلا
لمعرفة طريقة عمل قوارب الباذنجان بالتفاصيل شاهد الفيديو..