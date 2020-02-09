ضيق التنفس وجفاف العيون.. أعراض لن تصدقها تؤكد إصابتك بالذئبة الحمراء

تعد الذئبة الحمراء من أشهر الأمراض المناعية التى يمكن أن تصيب العديد من الأشخاص، كما تحمل العديد من الآثار السلبية على جسم الإنسان عند تقدم المرض فى الجسم.





ووفقًا لموقع "health line" إليكم أعراض الذئبة الحمراء.





- ألم الصدر

- الإرهاق

- آلام المفاصل وتورمها وتيبسها

- طفح على الوجه يغطي الخدود، والأنف أو الطفح الجلدي في أماكن أخرى من الجسم

- تحول أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض إلى البرد أو في أثناء فترات الضغط النفسي









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