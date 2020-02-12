فحص مجاني للطلاب الوافدين بـ جامعة الأزهر

قررت كلية طب بنين بـ جامعة الأزهر بالقاهرة توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين المقيدين بها والاطمئنان على صحتهم من خلال التوجه إلى الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بمقرها الكائن امام كلية الطب بنين بحرم الجامعة بمدينة نصر.





صرح بذلك الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية الطب بنين لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة الازهر ، مؤكدًا ان هذا يأتي فى إطار حرص جامعة الأزهر للحفاظ على صحة الطلاب الوافدين.



