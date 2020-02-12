AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فحص مجاني للطلاب الوافدين بـ جامعة الأزهر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:00 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
قســـم التعليــــم
قررت كلية طب بنين بـ جامعة الأزهر بالقاهرة توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين المقيدين بها والاطمئنان على صحتهم من خلال التوجه إلى الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بمقرها الكائن امام كلية الطب بنين بحرم الجامعة بمدينة نصر.

صرح بذلك الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية الطب بنين لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة الازهر ، مؤكدًا ان هذا يأتي فى إطار حرص جامعة الأزهر للحفاظ على صحة الطلاب الوافدين.

وأعلن الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية الطب بنين لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة الازهر، أن هذه الإجراءات تسير في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر ، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلى ، وذلك حفاظا علي صحة الطلاب الوافدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر لطالبات كلية البنات بطيبة الجديدة: تحملن رسالة الأنبياء

حصاد جولات رئيس جامعة الأزهر في 2019

بعد حصولها على شهادة الجودة .. طب بنين الأزهر تحصل على الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامى

13 مؤتمرا .. حصاد الفعاليات العلمية بجامعة الأزهر في 2019

قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019

قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019 .. تحديد أيام ووقت العمل في الكليات .. تسكين شقيقة شهيدة العلم في المدينة .. عرفان عميدا لتربية وحسين للدعوة وغازي للغات

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك.. ونقل لاعب سموحة للعناية المركزة

عاش يا وحش.. شاهد تعليقات الجماهير على سقوط محمد هنيدي أثناء محاولة رفع 2 طن حديد

مرتضى منصور يتهم الأهلي بـ اختلاق الأزمات.. تعرف على السبب

أحمد موسى يتأثر على الهواء بعد بكاء الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.. شاهد

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

حل واقعى.. برلمانية تطالب بتصدير الكلاب إلى الخارج لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور