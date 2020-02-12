فحص مجاني للطلاب الوافدين بـ جامعة الأزهر

قررت كلية طب بنين بـ جامعة الأزهر بالقاهرة توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين المقيدين بها والاطمئنان على صحتهم من خلال التوجه إلى الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بمقرها الكائن امام كلية الطب بنين بحرم الجامعة بمدينة نصر.
صرح بذلك الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية الطب بنين لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة الازهر ، مؤكدًا ان هذا يأتي فى إطار حرص جامعة الأزهر للحفاظ على صحة الطلاب الوافدين.
وأعلن الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية الطب بنين لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة الازهر، أن هذه الإجراءات تسير في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر ، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلى ، وذلك حفاظا علي صحة الطلاب الوافدين.