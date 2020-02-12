أعضاء البرلمان الكندي يرشحون ماما ماجي لجائزة نوبل للسلام 2020.. فيديو

قال شريف سبعاوي النائب بالبرلمان الكندي، إن ماجي جبران الشهيرة بماما ماجي تحظى باهتمام كبير جدًا من أعضاء البرلمان خلال زيارتها لكندا للمجهود الكبير الذي تقوم به في رعاية الأطفال والكثير من الاعمال الخيرية .





وأضاف شريف سبعاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن ترشيح ماما ماجي لجائزة نوبل للسلام 2020 يأتي لدورها الكبير الذي تقوم به كما انها تحظى باهتمام كبير جدًا في الخارج ومن الجاليات العربية واستطاعت أن تجمع بينهم .





وأوضح أن البرلمان الفيدرالي هو من قام باختيار ماما ماجي لإهدائها جائزة نوبل للسلام.





وتابع شريف سبعاوى ، أنه عند قدومها هذا العام سيكون لها احتفالية كبيرة لأن مجهوداتها أعلى وأسمى من جائزة نوبل.





وأكمل سبعاوى، أن ترشيحها سيجعل هناك اهتماما إعلاميا كبيرا بها وهذا يشرفنا جميعا كجالية مصرية. كما أنه من المقرر أن يقوم استقبالها وزير السياحة أو أحد من المسئولين الكبار بكندا.



