أشرف عطية يدعو سفير نيبال لزيادة رحلات الطيران الشارتر لأسوان.. صور

تواصل محافظة أسوان استقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى خلال هذه الفترة من العام للتعرف والاستمتاع بكافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





وفى هذا الإطار استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة نيبال بالقاهرة جهبيندرا براصاد آريال خلال زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة حيث حضر اللقاء سوجان بيدارى سكرتير ثانى السفارة ، والمهندس جورج سامح مدير التخطيط العمرانى بأسوان.





وقد رحب المحافظ بسفير نيبال لزيارة معالم أسوان السياحية ولاسيما فى ظل كونها مشتى عالمى وواجهة لأفريقيا وخاصة أنها تشهد خلال الفترة الحالية إهتمامًا ملحوظًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يساهم فى الإستثمار الجيد لما تمتلكه من المقومات المتنوعة ، متمنيًا بأن يتم زيادة الحركة السياحية لشعب نيبال الصديق لأسوان من خلال رحلات طيران الشارتر المباشرة للتعرف عن قرب على التنوع الفريد فى القطاع السياحى.





وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على إستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات إستثمارية قومية عملاقة تنموية وخدمية على أرض عروس الجنوب والتى من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، وهو ما يتم أيضًا بالتوازى فى مختلف محافظات الجمهورية حيث أصبحت مصر الآن مصدرة للطاقة لمختلف الدول الإفريقية والعربية والأوربية.





ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع قيام الدولة المصرية بإنشاء المدن الجديدة مثل مدينة أسوان الجديدة ، هذا بالإضافة لما يتم تنفيذه على أرض أسوان من مشروعات مختلفة فى مجال البنية التحتية والصحة والتعليم والطرق بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.





وأوضح المحافظ بأنه سيتم تحديد لقاء أخر مع سفير دولة نيبال بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من جانبهم وأيضًا من أسوان لعرض فرص الإستثمار الموجودة داخل البلدين لتحقيق التكامل فى كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها بهدف زيادة أوجه التبادل فى شتى المجالات ، وخاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى تقدمها المحافظة للمستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات كثيفة العمالة خلال الفترة القادمة.