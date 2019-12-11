حضارة عظيمة.. سفير أمريكا وزوجته يزوران معبد فيله

تشهد الحركة السياحية بمحافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، طفرة غير مسبوقة وانتعاشة كبيرة ، خلال الأيام الحالية ، فى ظل انعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة والذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من زعماء وقادة ورؤساء دول العالم والسفراء والمنظمات الدولية .





ورصد " صدى البلد " قيام جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة بزيارة معبد فيله فى جولة سياحية رافقته خلالها زوجته على هامش تواجدهما بمدينة أسوان ضمن المشاركة فى أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.





من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والذى قام بمرافقة المسئول الأمريكى بأن السفير عبر عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة.





وأشار عبد المنعم سعيد إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته بزيارة مصر وخاصة أسوان لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أنه سيزور أسوان العديد من المرات خلال الفترة القادمة نظرًا لإعجابه الشديد بهذه البقعة الساحرة جنوب مصر.





وأضاف سعيد انه قدم شرحًا وافيًا عن تاريخ معبد فيلة مراحل بنائه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ آثار النوبة القديمة أبان إنشاء مشروع السد العالى ، كما أنه قدم كذلك شرحًا لديانة المعبد والذى كرس إلى عبادة الإله إيزيس.





وتابع مدير عام آثار أسوان أنه وصف الطبيعة الخلابة التى يتمتع بها موقع معابد فيلة للسفير الأمريكى ، وامتداد الحضارة المصرية القديمة على مر العصور بهذه المنطقة وكيفة الحفاظ عليها .





وفى نفس السياق قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان أنه متوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى خلال فترة منتدى أسوان للسلام والتنمية الشاملة إلى نسبة الـ100% بالفنادق الثابتة والعائمة بمدينة أسوان السياحية.





وأضاف أن المنتدى يضيف للمدينة السياحية المكانة التاريخية والجمالية لأسوان، خاصة أن ضيوف هذا المنتدى الهام هو ضيوف بارزة من شتى دول العالم وقاراته المختلفة والذين سيأتون إلى أسوان ليس لمجرد حضور فاعليات المنتدى ولكن للاستمتاع أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والسياحية فيها.



