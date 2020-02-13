ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج عقب استهداف 4 منازل بدائرة مركز شرطة طما، من ضبط مدير مدرسة بحوزته إناء من الفخار يعود إلى العصر البطلمي وسرداب تحت الأرض بطول 40 مترًا.





اقرأ أيضا| إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بطريق أسيوط - الفرافرة

اقرأ أيضا| ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين فى الخانكة

اقرأ أيضا| معركة بالشوكة والعصر.. إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا





وتلقى العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث السياحة والآثار لوسط الصعيد إخطارا بقيام عددا من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتم استهداف منازل المتحري عنهم عقب استئذان النيابة العامة.





وأسفرت الواقعة الأولي عن ضبط "سامح.أ.ع" 47 عاما مدير مدرسة يقيم قرية سلامون، وتم ضبط حفرين أثريين بفتحة قطرها متر ونصف وعمق 7 أمتار وتم ضبط إناء من الفخار يرجع للعصر البطلمى وعثر على حفر اخر بقطر 1.5 متر ينتهى بسرادب من الناحية الغربية بطول 40 متر.





وتم باستهداف منزل "عدنان.ا.م"25 عاما عامل يقيم بناحية قرية كوم أشقاو دائرة مركز طما "هارب" وعثر على حفر 2 متر فى 4 متر وعثر على كمية من كسر الفخار وأدوات الحفر والتنقيب، وتضمنت الواقعة الثالثة استهداف مسكن "سيد.ع.ع" 55 عاما عامل ويقيم بقرية كوم العرب مركز طما وتم ضبط حفرة دائرية بعمق 6 متر تنتهي بسرداب.





وجاءت الواقعة الأخيرة باستهداف مسكن "محمد.ع.ب" 40 عامًا ويقيم بقرية مشطا وبرفقته "على.ز" ا 17 عاما يقيم المنيب الجيزة أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بمسكن الأول.





وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.