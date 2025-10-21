قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل

محمود نوفل

نقلت وكالة تاس الروسية نقلا  عن وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت خلال ساعات الليل في  إسقاط  55 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد خلال الليل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، القضاء على 650 جنديا أوكرانيا وإسقاط 129 طائرة مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن قواتها سيطرت على بلدة لينينو في مقاطعة دونيتسك شمال شرقي أوكرانيا، وإن وحداتها استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة على خطوط القتال وقضت على 650 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عشرات المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.

كما أشار البيان إلى استهداف مراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى.

ووافقت أغلبية الدول  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورج الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.

وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، من خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

روسيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية الدفاعات الجوية الروسية الاتحاد الأوربي

