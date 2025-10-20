دبلوماسي روسي سابق: روسيا وأمريكا تتجهان لتقارب المواقف بالقضايا الدولية

قال ألكسندر زاسبكين دبلوماسي روسي سابق، إنّ قمة بودابست المقبلة قد تشهد استمراراً في التقارب بين المواقف الروسية والأمريكية على صعيد القضايا الدولية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البلدين يتشاركان الرؤية ذاتها حول ضرورة العودة إلى منظومة الأمن الجماعي وإيجاد حلول للمشكلات العالمية عبر الحوار لا المواجهة.

وتابع، أنّ الجانبين يدركان الحاجة إلى إعادة إحياء الآليات الدبلوماسية والأمنية التي تضمن استقرار النظام الدولي، لافتاً إلى أن الموقف الروسي في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية لن يتغير، وأن الولايات المتحدة تدرك تماماً ثبات الموقف الروسي بهذا الشأن.

وذكر، أن الحديث عن دعم أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لم يعد مطروحاً في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن تلك الفرضية كانت ممكنة في وقت سابق عندما كانت الأوضاع أكثر غموضاً، لكن المعطيات الحالية لا تشير إلى نية واشنطن أو حلفائها لتوريد هذه الصواريخ إلى كييف.

وبيّن أن الموقف الروسي يستند إلى تقييمات واضحة من جانب الخبراء والمحللين في موسكو، الذين يرون أن هذا الخيار غير وارد حالياً في ظل التوازنات السياسية والعسكرية القائمة.