إنشاء معمل للنحت والخزف بتربية القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن استعداد كلية التربية لإنشاء معمل منفصل للنحت والخزف بجوار المبنى التعليمي 2.





وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب إن المعمل الجديد يتبع قسم التربية الفنية والموسيقية بالكلية، وسيتم بناؤه بجوار المبنى التعليمي 2، ويتم تزويده بحجرة خاصة بالفرن الحراري وتابع انه من المزمع افتتاح معمل الخزف والنحت مع بداية العام الأكاديمي القادم 2021- 2022 .





من ناحية أخرى أعلن الدكتور مدحت صالح إن كلية التربية ستشارك بفريق عمل أكاديمي من أساتذة الكلية يتم انتدابهم للعمل كإخصائيين للصحة النفسية بالعيادة النفسية بالمستشفى الجامعي التخصصي.



