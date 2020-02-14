برلماني: الدول الأفريقية عليها التكاتف ضد الإرهاب

أكد النائب جمال محفوظ، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، أهمية اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طرحه في ختام القمة الأفريقية، بشأن استضافة مصر لقمة أفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، في ظل تغلغله إلى داخل القارة.





وقال "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ "صدى اللبد"، إن القارة الأفريقية في حاجة شديدة لتضافر الجهود والمشاركة في الحرب ضد الإرهاب، والذي أصبحت مصر تخوضها وحدها، مشددا على ضرورة إدراك خطورة الإرهاب عليها.





وأشار إلى أن مقترح الرئيس السيسي يسهم في القضاء على الإرهاب بجميع صوره داخل دول القارة ويمهد لتشكيل قوة عسكرية دولية لمواجهة الإرهاب والدول التي تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.





وقال النائب إن هذا الاقتراح يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالقارة، وتعزيز عملية السلام داخل الدول الأفريقية للمضي قدما في ملف التنمية المستدامة وتوفير البيئة الملائمة لمناخ الاستثمار.