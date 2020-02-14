السفر في الزمن .. شاهد ماذا فعلت الحكومة في قصر البارون





سيفوتك الكثير إذا لم تقرر زيارة القصر بعد افتتاحه ، بمجرد دخولك القصر ستشعر وكأنك دخلت أبواب القرن العشرين ، فذلك القصر التاريخي سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي تبدأ منذ أن بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير.





القصر بعد تطويره يضم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في اوائل القرن العشرين.





كما تم وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات و ثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.



